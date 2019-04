Spontane acties domineren eerste werkdag na aankondiging zware herstructurering: langzaamaanacties en hoofdingang geblokkeerd Joyce Mesdag

16u38 3 Zwevegem Er wordt opnieuw gewerkt bij Bekaert vandaag, maar niet met de volle goesting. In alle vestigingen zijn er ‘langzaamaanacties’ en actievoerders blokkeren de hoofdingang aan de Blokkestraat zodat er al de hele dag geen enkele vrachtwagen binnen of buiten kan.

Donderdag maakte de directie van staaldraadfabrikant Bekaert bekend dat ze 281 jobs wil schrappen. De fabriek in Moen wordt gesloten en de productie verhuist naar Tsjechië. Na het nieuws over die drastische herstructurering werd een 24-uren staking afgekondigd. Vandaag zou opnieuw gewerkt worden, maar een gewone werkdag is het dus niet. “De mensen zijn héél kwaad”, zegt vakbondsman Steven van Eekhoutte (ABVV metaal). “Vanuit die grote frustratie zijn er vandaag spontane langzaamaanacties ontstaan op de verschillende Bekaert-vestigingen. Er wordt gewerkt, maar trager dan anders. Bovendien is er ook een blokkade aan de hoofdingang aan de Blokkestraat in Zwevegem. Er kan al de hele dag geen enkele vrachtwagen binnen of buiten, wat sowieso ook de werking verstoort. Sommige afdelingen zitten daardoor stilaan zonder grondstoffen.”

Onderhandelingen

Hoelang de acties zullen duren, is niet duidelijk. “In tegenstelling tot die 24uren-staking zijn dit acties die van de werknemers zelf komen. Het is amper zeven jaar geleden dat er een vorige grote herstructurering is doorgevoerd, ook wie nu niet getroffen is, leeft mee, want iedereen beseft: het kan de volgende keer wél in onze afdeling zijn. De werknemers willen uiteraard hun ongerustheid en ongenoegen uiten, en wij begrijpen dat ook. Tegelijk zorgt dat wel dat wij ons in een spanningsveld bevinden. Wij starten donderdag met de onderhandelingen met de directie. Uiteraard willen wij dat die onderhandelingen in een serene sfeer kunnen plaatsvinden, zodat we eventueel het aantal ontslagen nog wat kunnen terugdringen.”

Morgen zitten vakbonden samen om het overleg van donderdag voor te bereiden.