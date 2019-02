Speelpunt krijgt er volwaardige cafetaria en twee klimmuren bij Joyce Mesdag

15u52 0 Zwevegem Binnenspeeltuin Speelpunt in het voormalige zwembad in Zwevegem, is nog maar anderhalve maand open, en er is al een uitbreiding op til.

“We komen vooral plaats te kort in onze horecahoek”, zegt Elewin Werbrouck, centrummanager bij uitbater Lago Club. “De voorbije weken kregen we meer dan 8.000 kinderen over de vloer. De volwassenen die hen vergezellen, blijven langer dan verwacht in Speelpunt. Het gevolg is dat er op piekmomenten geen tafels genoeg vrij zijn voor de aanwezige ouders, en dat willen we graag verhelpen. De voormalige cafetaria, die vanop de bovenste verdieping uitkeek op het zwembad, willen we graag innemen voor Speelpunt. Het gaat om een vrij eenvoudige verbouwing, want de ruimte die we nodig hebben, is er al. We zullen een veilige trap installeren, de plafond en de vloer vernieuwen en een nieuwe toog voorzien. Daarnaast moeten ook nog een aantal zaken in orde gebracht worden voor de brandveiligheid. De tafels en stoelen zijn al besteld.” Op dit moment is er plaats voor 200 volwassenen aan de tafels. “In het extra deel zal plaats zijn voor nog eens 80 mensen.” De werken starten na de krokusvakantie (die eindigt op 10 maart) en moeten klaar zijn tegen de paasvakantie begin april. “We installeren ook twee extra klimmuren. We merken dat die heel populair zijn bij de oudere kinderen. We gaan het aanbod op dat vlak dus nog wat uitbreiden.”