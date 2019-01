Speelbos krijgt 50.000 euro subsidie Peter Lanssens

03 januari 2019

12u06 0 Zwevegem Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) maakt de laureaten van de Vlaamse projectoproep Natuur in je Buurt bekend. Het plan voor een speelbos in Otegem krijgt als enige in onze provincie een subsidie van 50.000 euro. Een beloning omdat het om een vernieuwend en creatief groenproject gaat.

Het Surremontbos, de aanleg is dit jaar voorzien, kost 190.000 euro, aankoop van de grond inbegrepen. Het is een initiatief van de dorpsraad in Otegem. “Ik bemiddelde persoonlijk voor de aankoop van het terrein van 1,5 hectare, langs de Brouwerijstraat”, zegt Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester). Er worden 4.675 bosgoedplanten, vier hoogstambomen en twaalf knotbomen geplant. Naast ook open ruimten met onder meer graslanden en hooilanden, beperken de infrastructuurwerken zich tot het graven van een poel, het voorzien van een (speel)heuvel en het inrichten van een kleine zone met keien aan de toegangswegen. Ook voorzien: een knuppelpad aan een poel en speelelementen en zitbanken in natuurlijke elementen, zoals boomstammen en touwen.

Natuurleerpad

“De jeugdvereniging Chiro, de gemeentelijke jeugddienst en de lokale lagere school krijgen er ruimte voor bijvoorbeeld klassen in openlucht, educatie via een natuurleerpad en spel in en met de natuur”, vervolgt Doutreluingne. “Het is ook geschikt voor beweging in samenspraak met de lokale sportvereniging en evenementen in overleg met het feestcomité van Otegem.” Het speelbos paalt aan de wijken van de Surremont-, Minister Laevens- en Blauwvoetstraat. Het glooiend bos zal ook op de heuvelruggen in de Scheldevallei en de Vlaamse Ardennen aansluiten. Het bos, eind 2019 af, zal ieder jaar deel uitmaken van het parcours van de internationale cyclocross van wielerclub Otegem Boven.