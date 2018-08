Sparta stelt kunstgrasveld voor 08 augustus 2018

Tweedeprovincialer FC Sparta Heestert neemt vandaag om 19.30 uur een nieuw kunstgrasveld en ledverlichting in gebruik. Dat gebeurt met een wedstrijd voor de beker van West-Vlaanderen tegen Racing Waregem. "De bond geeft groen licht, er is de afgelopen maanden hard gewerkt", zegt voorzitter Koen Ameye. "Het is een mijlpaal in de geschiedenis van Sparta Heestert. We nodigen iedereen uit om de wedstrijd gratis bij te wonen en met eigen ogen het kunstgrasveld te zien."





Het gaat over het hoofdveld, waarbij ook de doelen aangepakt zijn. De gemeente Zwevegem maakte 345.000 euro vrij voor FC Sparta Heestert, om tegemoet te komen aan meer bespeelbare uren. (LPS)