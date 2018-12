Sparta Heestert huldigt nieuw kunstgrasveld in Xavier Coppens

02 december 2018



Voetbalclub Sparta Heestert wachtte de derby met Zwevegem Sport af om het nieuwe kunstgrasveld in te huldigen. “We spelen al sinds eind augustus op ons nieuw kunstgrasveld, maar er moesten nog wat omgevingswerken afgewerkt worden. Een veld inhuldigen als alle werken achter de rug zijn, vonden wij een goed idee", zegt voorzitter van Sparta Heestert Koen Ameye. “De derby tegen Zwevegem Sport lokte 200 à 250 bezoekers en daarmee zijn we best tevreden. We hadden heel wat flyers uitgedeeld en alle bezoekers konden gratis genieten van de wedstrijd. Aan de ingang verkochten we onze lotjes aan een duurdere prijs, omdat we de opbrengst met plezier schenken aan De Engelenhoeve in Sint-Denijs.” Het was burgemeester Marc Doutreluingne die de aftrap van de derby mocht geven. Voor de liefhebbers geen onbelangrijk detail: Sparta Heestert won de wedstrijd met mooie 3-1 cijfers.