Sp.a Zwevegem heeft lijst klaar 19 juni 2018

Sp.a Zwevegem heeft de lijst voorgesteld waarmee de partij naar de verkiezingen trekt in oktober. Op de lijst staan 17 nieuwe kandidaten. De gemiddelde leeftijd is 48 jaar. Schepen van Openbare Werken Marc Desloovere zal de lijst trekken. Ann-Charlotte Creton krijgt plaats twee, Freddy Van Herpe plaats drie, Vico Duprez plaats 4, Mieke Eggermont mag de top 5 afsluiten. Schepen van Welzijn Marc Claeys zal de lijst duwen. De jongste kandidaat op de lijst is Dylan Dewitte (23) uit Sint-Denijs. Hij krijgt plaats 9. De oudste is Ivan Vandorpe uit Zwevegem, met zijn 68 lentes. Hij prijkt op 18. (JME)