Sobeka viert 75ste verjaardag DOORHEEN DE JAREN ZEVEN KAJAKKERS NAAR OLYMPISCHE SPELEN JOYCE MESDAG

18 april 2018

02u28 0 Zwevegem Kajakclub Sobeka blaast dit jaar 75 kaarsjes uit. Dat wordt gevierd met een dag vol activiteiten op 28 april. Zo is er onder meer een grootse obstakelrace. Sobeka mocht de voorbije jaren liefst zeven olympiërs uitsturen. "Een sterke prestatie. Onze verjaardag is de ideale gelegenheid om die in de verf te zetten."

Toen Sobeka 75 jaar geleden werd opgericht, was de kajakclub uitsluitend bedoeld voor werknemers van Bekaert. Later werden ook niet-werknemers toegelaten. Intussen is de club met 150 leden uitgegroeid tot een van de grootste kajakclubs van het land. Voorzitter Henri Vansweevelt is al 54 jaar lid. "Ik herinner me nog dat we vroeger zelf onze boten maakten, uit hout. Tot in de jaren 70 hadden we alleen een kleine loods ter beschikking naast het water, waar we ons na het sporten moesten opfrissen met emmers water uit de vaart."





Sobeka mocht doorheen de jaren liefst zeven olympiërs uitsturen, en daar zijn ze best trots op. "Ik kan geen enkele andere sportclub noemen die zoveel atleten heeft gehad als wij", zegt Vansweevelt. Hij kan ze vlotjes opsommen van Ivan Decock, 1960, Rome tot Laurens Pannecoucke in 2012, in Londen.





Dat Sobeka zoveel olympiërs de revue heeft zien passeren, is géén toeval. "We zijn een echte competitieclub, onze trainingen zijn voorbereidingen voor wedstrijden", zegt Vansweevelt. "Er zijn degelijke trainers, er is een goede sfeer, we hebben goede infrastructuur, we zorgen voor het vervoer naar wedstrijden, we organiseren stages, en uiteraard beschikken onze leden over een serieuze portie West-Vlaamse vechtersmentaliteit."





Het bestuur van Sobeka doet haar best om de drempel zo laag mogelijk te houden. "Boten zijn duur", zegt bestuurslid Maaike Bettens. "Minstens 1.500 euro. Omdat we heel goed begrijpen dat een dergelijke investering niet altijd evident is voor ouders, krijgen alle leden onder de 18 jaar een eigen boot die ze gratis mogen gebruiken. En het lidgeld proberen we ook laag te houden. Voor 80 euro per jaar ben je welkom bij ons."





Obstakelrace

Op 28 april organiseert Sobeka, samen met Jeugdhuis De Harp en natuursportorganisatie Oenanthe, een dag vol activiteiten met Aqua Trailz. "We plannen onder meer een obstakelrace, waarbij het parcours zich zowel op het land als op het water uitstrekt, en een bierloop door de oude Transfosite. Om de dag af te ronden is er een foodtruckfestival en optredens.We hebben al mooie resultaten neergezet met onze club, onze verjaardag is een ideale gelegenheid om die in de verf te zetten", besluit Vansweevelt.





Meer info vind je op www.aquatrailz.be.