Slaap eens in een oude elektriciteitscentrale! Overnachten op Transfo kan vanaf juni Joyce Mesdag

26 januari 2019

14u31 0 Zwevegem Overnachten op de site Transfo, de voormalige elektriciteitscentrale? Dat kan vanaf juni. Maaike Bettens en Jeppe Vanhoenacker zijn volop bezig met de voorbereiding van camping Tranfso, in de tuin van de voormalige directeurswoning.

Wie het bij het vriesweer dezer dagen al helemaal koud krijgt bij de gedachte aan kamperen: de camping zal enkel open zijn van begin juni tot eind september. “Er zullen in totaal 15 mensen tegelijk kunnen overnachten”, vertelt Maaike Bettens. “We hebben 3 tweedehandscaravans gekocht die we helemaal gaan strippen en opnieuw inrichten. In elk van die caravans zullen 2 of 3 mensen in kunnen slapen. Daarnaast hebben we nog één grote lodgetent gekocht waar 8 mensen in kunnen verblijven. Daarbij komt één container waar de douches en toiletten in zullen ondergebracht worden.”

Maaike staat in het onderwijs, Jeppe werkt in de bouwsector. “We doen onze job allebei graag, maar we hadden niet meteen het gevoel dat we er ons ‘ei’ volledig in kwijt konden. Een leuk project van ons samen dat we konden combineren naast onze job, leek ons wel wat. Onze liefde voor Zwevegem heeft ons geïnspireerd om voor een camping te gaan. Zwevegem is heel mooi, en heeft heel veel te bieden. Als we dat aan mensen buiten Zwevegem vertellen, dan fronsen ze hun wenkbrauwen. We hopen dat we met ons initiatief die liefde voor onze gemeente kunnen verspreiden.”

Het koppel hoopt zoveel mogelijk aanwezig te zijn om de gasten te ontvangen. “Maar op momenten dat dat niet lukt, werken we met een codesysteem, zodat gasten toch binnen kunnen als we wat later pas op de site kunnen zijn. We werken aan een boekje, waarin we Zwevegem wat voorstellen aan onze gasten. We willen daarbij met zoveel mogelijk ondernemers en handelaars samen te werken. In het boekje kunnen we bijvoorbeeld de restaurants zetten waar ze iets kunnen eten, en dan krijgen ze daar een drankje ter plaatse als ze ons boekje tonen.”

Het koppel mikt vooral op avontuurlijke bezoekers. “Met het avontuurlijke sportaanbod van Unante en de duiktank op de site is dat een logisch idee. Maar Transfo ligt ook op het knooppunt van verschillende wandel, fiets- en mountainbikeroutes, dus ook die sportievelingen zullen we met veel plezier welkom heten. Daarnaast kan het altijd tof zijn om hier te overnachten na een ontspannend en lekker avondje uit.”

Dat het gemeentebestuur enthousiast is, is geen verrassing. Eind december droomde burgemeester Doutreluingne nog luidop in onze krant: “Transfo moet dé ontmoetingsplek in de regio worden. Het is nu al een waardevolle locatie omwille van de vele activiteiten en evenementen die er plaatsvinden, maar ook de sportfunctie moet stevig uitgebouwd worden. Unante zorgt er nu al voor avonturensport en de duiktank is een troef, maar de komst van Blueberry Hill zal dit sportluik nog versterken. Op langere termijn zouden we er ook graag nog overnachtingsmogelijkheden en eetgelegenheden hebben, zodat bezoekers van Transfo onze gemeente niet meer hoeven te verlaten om te eten en te slapen.” Zijn gebeden zijn bij deze verhoord…

Meer info vind je op www.campingtransfo.be.