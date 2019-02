Sjoemelende asbestverwijderaar wil werkstraf uitvoeren in zorgcentrum voor kankerpatiënten Siebe De Voogt

13 februari 2019

12u26 0 Zwevegem Een 42-jarige asbestverwijderaar uit Zwevegem die terechtstaat voor gesjoemel met reinigingsattesten, heeft de Brugse strafrechter gevraagd een werkstraf te mogen uitvoeren in een zorgcentrum voor kankerpatiënten. “Misschien kan hij zo eens de gevolgen van asbest in levende lijve zien”, pleitte de advocaat van Bert V.

Bert V. (42) uit Zwevegem moest woensdagmorgen opnieuw voor de correctionele rechtbank komen. Op de vorige zitting had de rechter hem gevraagd langs te gaan bij de justitieassistent om te bekijken of de asbestverwijderaar voldoende gemotiveerd was om een werkstraf uit te voeren of een probatiemaatregel te volgen. “Ik viel bijna van m’n stoel, toen ik het verslag las”, zuchtte de arbeidsauditeur. “De beklaagde toont blijkbaar een beperkt schuldinzicht, minimaliseert de gevolgen van asbest en zat tijdens het gesprek constant met een grijns op z’n gezicht.”

Werkstraf in zorgcentrum

Toch drong de advocaat van Bert V. bij de rechter nog aan op een werkstraf. “Misschien is het goed om hem eens te confronteren met kankerpatiënten in een instelling waar zij verzorgd worden”, pleitte hij. “M’n cliënt is daarvoor echt gemotiveerd.” De rechter leek niet geneigd om in te gaan op de vraag van Bert V. De man kampte immers met een drugs- en alcoholverslaving en bovendien zijn de feiten waarvoor hij terechtstaat niet min.

Attesten vervalst

Minstens 2 jaar trokken werknemers van z’n bedrijf Cleanpuur rond om hoofdzakelijk bij particulieren gevaarlijk asbest te verwijderen. Volgens het arbeidsauditoraat werden de arbeiders blootgesteld aan asbest en de bijhorende risico’s op kanker. Hun baas was immers niet erkend en voerde de werken toch uit. Bovendien sjoemelde hij met de verplichte attesten die na het verwijderen van de asbest worden uitgereikt. Wettelijk gezien moeten die attesten worden uitgereikt door een onafhankelijk laboratorium die luchtcirculatietesten komt uitvoeren. Bert V. vervalste echter die attesten en gaf ze zelf af aan zijn klanten. De slachtoffers waren er dus van overtuigd dat hun gebouw veilig en asbestvrij was, terwijl dat helemaal niet het geval was. V. beweert dat hij indertijd werd meegetrokken in de praktijken van een malafide zakenpartner. Hij kreeg bij verstek 18 maanden cel en 6.000 euro boete, maar tekende verzet aan. Op 13 maart weet V. of hij een mildere straf krijgt.