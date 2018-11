Sjoemelende asbestverwijderaar vecht straf aan 23 november 2018

02u25 0

Bert L. (42) uit Zwevegem, die tot voor kort een bedrijf had dat aan asbestverwijdering deed, heeft verzet aangetekend tegen de 18 maanden cel en 6.000 euro boete die hij vorige maand kreeg voor ronduit schandalige feiten. Minstens 2 jaar trokken werknemers van z'n bedrijf Cleanpuur rond om hoofdzakelijk bij particulieren gevaarlijk asbest te verwijderen. Volgens het arbeidsauditoraat werden de arbeiders blootgesteld aan kankerverwekkende asbest. Hun baas was niet erkend en voerde de werken toch uit. Bovendien sjoemelde hij met de verplichte attesten die na het verwijderen van de asbest worden uitgereikt. Die moeten uitgereikt worden door een onafhankelijk laboratorium die luchtcirculatietesten komt uitvoeren. L. beweert dat hij indertijd werd meegetrokken in de praktijken van een malafide zakenpartner. Zijn bedrijf ging intussen failliet. De man belandde in een depressie en kreeg een drugs- en alcoholverslaving. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om z'n cliënt een voorwaardelijke straf op te leggen, zodat hij de nodige begeleiding kan krijgen. Op 13 februari wordt de zaak verdergezet. (SDVO)