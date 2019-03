Sjoemelende asbestverwijderaar moet niet langer naar de gevangenis: rechter legt hem voorwaardelijke celstraf op in plaats van effectieve straf Siebe De Voogt

13 maart 2019

12u58 0 Zwevegem Een 42-jarige asbestverwijderaar uit Zwevegem heeft een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden gekregen voor zijn gesjoemel met reinigingsattesten. Bert L. ontsnapt zo aan de effectieve gevangenisstraf van 18 maanden die hij eerder bij verstek had gekregen.

Minstens twee jaar trokken werknemers van Cleanpuur, het bedrijf van Bert L., rond om hoofdzakelijk bij particulieren gevaarlijk asbest te verwijderen. Volgens het arbeidsauditoraat werden de arbeiders blootgesteld aan asbest en de bijhorende risico’s op kanker. Hun baas was immers niet erkend en voerde de werken toch uit. Bovendien sjoemelde hij met de verplichte attesten die na het verwijderen van de asbest worden uitgereikt. Wettelijk gezien moeten die attesten worden uitgereikt door een onafhankelijk laboratorium die luchtcirculatietesten komt uitvoeren. Bert L. vervalste echter die attesten en gaf ze zelf af aan zijn klanten. De slachtoffers waren er dus van overtuigd dat hun gebouw veilig en asbestvrij was, terwijl dat helemaal niet het geval was. L. beweert dat hij indertijd werd meegetrokken in de praktijken van een malafide zakenpartner. Hij kreeg bij verstek 18 maanden cel en 6.000 euro boete, maar tekende verzet aan tegen die straf.

Woensdagmorgen legde de rechtbank L. voorwaarden op in plaats van een effectieve straf. “De feiten getuigen van een doorleefd misprijzen voor andermans fysiek welzijn. In ware cowboystijl en uit plat winstbejag werd asbest totaal ondeskundig verwijderd zonder de minste aandacht voor de veiligheid van zijn werknemers. Hij dumpte asbesthoudend materiaal ’s nachts gewoon in de natuur of gaf het mee met het gewone huisvuil. Anderzijds zijn er bij de beklaagde problematische levensgebieden die moeten aangepakt worden.” Bert L. moet zich de komende jaren onder meer laten begeleiden voor zijn alcohol- en drugsverslaving.