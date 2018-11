Schepen Defoor 'brost' voor schepencolleges 05 november 2018

Sinds de verkiezingen is schepen Eddy Defoor (N-VA) niet meer komen opdagen voor het schepencollege op maandag. Burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) schoof N-VA aan de kant om met CD&V in zee te gaan, en dat valt Defoor zwaar. Hij belooft echter vandaag opnieuw aan de slag te gaan. "Ik heb het er heel moeilijk mee gehad, met het feit dat we zomaar aan de kant zijn geschoven na zes jaar samenwerking. Ik vergelijk het met een perfect huwelijk dat iemand zomaar opblaast voor de eerste de beste. Dat we dan nog eens met een sms'je de bons kregen, dat vond ik echt laag bij de grond. Maar maandag neem ik mijn mandaat weer op. Ik zal mijn plicht vervullen tot het einde van deze legislatuur." Burgemeester Doutreluingne: "Ik apprecieer het niet dat Defoor de schuld in mijn schoenen wil schuiven: sp.a en N-VA leefden op gespannen voet, dat was géén basis om een bestuur op te bouwen." (JME)