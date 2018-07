Schattingscommissie trekt op pad voor droogte 27 juli 2018

02u45 0

In de tweede helft van augustus trekt de schattingscommissie van de gemeente Zwevegem de straat op, om de gevolgen van de aanhoudende droogte op de land- en tuinbouwbedrijven ter plaatse te bekijken. "Verschillende landbouwers hebben een bezoek aangevraagd omdat ze schade lijden door de droogte", zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Gemeentebelangen). "Er is een vaststelling nodig van een schattingscommissie voor ze in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding of gedeeltelijke vrijstelling van belastingen door de overheid. Elke gemeente heeft zo'n schattingscommissie, landbouwers melden zich best elk bij hun eigen gemeentebestuur om een bezoek aan te vragen." (JME)