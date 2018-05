Rubberbootje uit kanaal gevist 12 mei 2018

02u32 0 Zwevegem De brandweer heeft gisterochtend om 9.15 uur een oranje rubberbootje uit het kanaal Bossuit-Kortrijk gevist ter hoogte van de Verzetslaan in Moen.

Voorbijgangers hadden de brandweer gebeld, nadat ze een oranje rubber ding zagen drijven in het water. "Eerst vermoedden omstaanders dat het misschien om een drenkeling ging", zegt Ronny Damman van de hulpverleningszone Fluvia. "Uiteindelijk bleek het om een rubberboot van het type zodiac te zijn dat aan het zinken was." Wellicht raakte het bootje los uit van zijn aanlegplaats. Er was niemand aan boord van het bootje, niemand raakte gewond.





(AHK)