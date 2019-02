Rodewilgenstraat onderbroken voor rioolwerken Joyce Mesdag

12 februari 2019

Naar aanleiding van werken aan de rioolaansluiting zal er op maandag 25 februari geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Rodewilgenstraat in Sint-Denijs ter hoogte van het huisnummer 6. Er is een omleiding voorzien via de Koffiestraat, Helkijnstraat, Vierabelen, Boeveriestraat, Moenstraat, Driesstraat, Sint-Denijsplaats.