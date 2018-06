Rijverbod voor trainer na vluchtmisdrijf 15 juni 2018

Trainer van voetbalclub Racing Waregem Enzo Vandewalle is door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een rijverbod van twee maanden.





Op 3 december vorig jaar pleegde hij na een wedstrijd van de eersteprovincialer twee keer op één avond vluchtmisdrijf. Op de parking van het Mirakelstadion botste hij een eerste keer met de geparkeerde wagen van een speler. Op weg naar huis reed hij in Zwevegem even later nog de spiegel van een ander voertuig af. Nog dezelfde avond belden agenten thuis aan.





Hij bleek 1,42 promille alcohol in het bloed te hebben. "Ik dronk na de wedstrijd drie Kwaremonts maar had thuis ook al frietjes gegeten en wijn gedronken. Wellicht blies ik positief door de wijn", klonk het voor de rechtbank. De rechter hechtte geen geloof aan zijn uitleg. Omdat hij vorig jaar al een veroordeling opliep, zal hij zijn theoretisch en praktisch rij-examen opnieuw moeten afleggen en moeten slagen voor medische en psychologische proeven vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen. Hij moet ook een boete van 2.000 euro betalen.





