Rijverbod voor dronken fietser op oudjaar 23 februari 2018

Dan trek je er op oudjaar met de fiets op uit, dan nog loop je een rijverbod van vijftien dagen op. Het overkwam een 20-jarige jongeman. Louis V. keerde rond zeven uur 's ochtends met zijn fiets terug van een oudejaarsfuif in Transfo maar botste in beschonken toestand op een geparkeerde wagen langs de Otegemstraat. Hij bleek ruim twee promille alcohol in het bloed te hebben en moest onmiddellijk zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. De politierechter vond dat voldoende. Ze legde de jongeman ook een volledig voorwaardelijke boete van 1.600 euro op. (LSI)