Ribbetjes, maar géén Amadeus JOHNNY ROELS OPENT MET 'JOHNNY FOX' EIGEN ZAAK JOYCE MESDAG

12 juli 2018

02u42 17 Zwevegem Er komt dan toch geen Amadeusvestiging in Zwevegem. Johnny Roels (37), die al 15 jaar bij Amadeus werkt, opent in het oud-gemeentehuis in de Avelgemstraat zijn eigen ribbetjeszaak 'Johnny Fox'. Géén Amadeus dus, al zal je hier en daar wat Amadeustoetsen zien.

Johnny kocht vijf jaar geleden het leegstaande pand in de Avelgemstraat van de gemeente Zwevegem. In het verleden was daar ooit nog het gemeentehuis gevestigd, maar ook de post, de brandweer en ten slotte de Werkwinkel hadden er een tijd lang hun stek. "Ik was op slag verliefd op dit pand, met haar prachtige gevel en haar rijke geschiedenis", zegt Johnny. "Boven heb ik meteen een appartement ingericht, waar ik al een paar jaar woon. De onderste verdieping heb ik al die tijd leeg laten staan, omdat ik nog niet meteen wist wat ik daarmee wilde doen."





Maar nu dus wel. "Ik werk al 15 jaar in ribbetjesketen Amadeus", zegt Johnny. "Na al die jaren heb ik zin in iets nieuws. Ik heb jarenlang heel veel uren geklopt, ik wil nu graag hard werken voor mijn eigen rekening. De keuze om een eigen ribbetjesrestaurant te starten was snel gemaakt. Ik zie het genoeg in de Amadeus wat een dankbaar product het is. Iederéén eet graag ribbetjes, het is een plezier om klanten te zien eten."





Reynaert de Vos

Tussen zijn shifts in de Amadeus door, verbouwt Johnny de onderste verdieping van zijn pand om tot het Sparerib & Grillrestaurant 'Johnny Fox'. "Een verwijzing naar mijn naam, maar ook naar het epos Reynaert de Vos. Ik hou wel van onze Vlaamse geschiedenis."





Het wordt dus géén Amadeus, maar je zal er hier en daar wel wat toetsen zien: geruite tafelnappen, een boekenkast hier en daar, enkele glas-in-lood ramen. "En vooral: de bekende patat, jawel. Die zal ik ook serveren. Ik heb daarnaast nog enkele vrienden die in sterrenzaken werken, die nog wat extra sausjes op punt aan het zetten zijn voor mij." Maar kan de baas van de Amadeus daar wel mee lachen, met zoveel knipogen naar de Amadeus? "Dat is geen probleem, zelfs al zou hij op termijn een vestiging hier openen in de buurt, de vijver is groot genoeg voor iedereen."





Johnny wil van Johnny Fox een ontmoetingsplaats maken, in Zwevegem. "Het is inderdaad per toeval dat ik hier in Zwevegem ben terecht gekomen. Dit pand kon in theorie in gelijk welke andere gemeente gestaan hebben. Maar ik ben blij dat het me hier bracht. De mensen zijn heel gastvrij en warm. Ik heb hier om de zoveel tijd wel mensen die hier ongevraagd binnen komen 'om eens te kijken wat ik hier aan het doen ben'."





Bij Amadeus zelf horen we inderdaad dat Johnny in de beste verstandhouding vertrekt. Johnny wil graag in de loop van september kunnen openen.