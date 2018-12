Restauratie Transfo gaat laatste rechte lijn in Minister kent subsidie van ruim 3 miljoen euro toe Joyce Mesdag

27 december 2018

16u21 3 Zwevegem Geert Bourgeois, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft een subsidie van ruim 3 miljoen euro toegekend voor de laatste fase in de restauratiewerken aan de site Transfo in Zwevegem. “Transfo leeft, en dat moet zo blijven”, zegt schepen van erfgoed Johan Rollez (N-VA).

De voormalige elektriciteitscentrale Transfo is geklasseerd als industrieel erfgoed. Dat betekent dat de site gerestaureerd moet worden, maar tegelijk ook dat die restauratiewerken in aanmerking komen voor flink wat subsidies. “Sinds 2003 zijn er al heel veel restauratiewerken gebeurd”, zegt schepen van erfgoed Johan Rollez (N-VA). “Naast de opvallende zaken, zoals de restauratie van de machinezaal, de omvorming van de oude stookolietank tot duiktank en de inrichting van een polyvalente fuifzaal, werden ook de daken van de hoofdgebouwen vernieuwd en de gevels van het recentste transfogebouw aangepakt.”

Laatste werken

De komende vier jaar wordt de rest van de site aangepakt: de watertoren, het mechaniekersgebouw, het ventilatorengebouw, het administratief gebouw, de opzichterwoning, en het gebouw ‘Elia.’ Ze maken deel uit van het restauratieplan, net als kleinere gebouwen zoals het werkhuis van de elektriciens, het brandweerarsenaal, de loods, het locomotiefgebouw en de bunker. “Er wordt ook nog een betonnen koker aangelegd dwars door het ketelgebouw, die een extra toegang zal vormen bij de machinezaal”, zegt Rollez. “Dankzij die extra vluchtweg uit de machinezaal kan er een groter aantal mensen toegelaten worden. Met deze laatste werken zullen alle gebouwen op Transfo gerestaureerd zijn.”

Erfgoedwaarde

Die laatste reeks werken zullen 6,2 miljoen euro kosten. Geert Bourgeois, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft daarvoor een subsidie van ruim 3 miljoen euro toegekend. “De site Transfo is door de uitzonderlijke erfgoedwaarde van bepaalde gebouwen, zoals de machinezaal en door de gaafheid van de site als geheel een unieke erfgoedsite in Vlaanderen”, zegt Bourgeois. “Het project heeft een belangrijke maatschappelijke betekenis. De bezoeker krijgt een beeld van de manier waarop een historische elektriciteitscentrale functioneerde.”

Meer sport

Om de site een toekomst te geven zoekt de gemeente Zwevegem samen met partners naar een duurzame en gedragen herbestemming van alle gebouwen, naast de herbestemmingen die nu al gerealiseerd zijn: de centrale doet dienst als evenementhal, de stookolietank is een duiktank en het transfogebouw is binnenkort een bedrijfsgebouw. “Transfo moet dé ontmoetingsplek in de regio worden”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne. “Het is nu al een waardevolle locatie omwille van de vele activiteiten en evenementen die er plaatsvinden, maar ook de sportfunctie moet stevig uitgebouwd worden. Unante zorgt er nu al voor avonturensport en de duiktank is een troef, maar de komst van Blueberry Hill zal dit sportluik nog versterken. Op langere termijn zouden we er ook graag nog overnachtingsmogelijkheden en eetgelegenheden hebben, zodat bezoekers van Transfo onze gemeente niet meer hoeven te verlaten om te eten en te slapen.”