Realisatie Lettenhofpark start volgende week EEN BEZOEKJE AAN DE BEGRAAFPLAATS WORDT MEER EEN BELEVING JOYCE MESDAG

19 mei 2018

02u24 0 Zwevegem Volgende week wordt gestart met de realisatie van het Lettenhofpark, een groenzone die zowel als begraafplaats én als park dienst zal doen. Je zal er niet alleen kunnen kiezen voor een traditionele rustplaats, maar ook voor een plek middenin een stukje bos of boomgaard.

Het Lettenhofpark krijg een plaatsje op de 6 hectare open ruimte tussen de Lettenhofstraat, Avelgemstraat en Pari-daanstraat. Het deel achter de vijver die er nu al ligt, goed voor zo'n 3,5 hectare, wordt verder aangelegd als bos- en park-omgeving, het stuk tussen de vijver en de Avelgemstraat wordt aangelegd als begraafplaats, goed voor 2,5 hectare.





Het wordt een atypische begraafplaats, anders dan de traditionele kerkhoven die we hier kennen. "We kiezen voor een aantal eilanden die afgescheiden worden door grachten", zegt landschapsarchitect Tom De Cubber. "Elk van die eilanden zullen we anders inrichten. Die aan de kant van de Avelgemstraat zullen vrij open ingericht worden, met hier en daar een boom. Daar kunnen mensen terecht die kiezen voor een traditionele teraarde-bestelling, met een kist en een zerk. De eilanden daarachter zullen ingericht worden als boomgaard, of bos. Daar zullen urnes begraven kunnen worden, of in urnenmuren worden bijgezet. Wie graag zijn as wil laten uitstrooien, kan dat daar, maar ook in een strooivijver. Op die manier zullen inwoners van Zwevegem uit alle mogelijkheden kunnen kiezen."





Eén met natuur

Een laatste rustplaats in een boomgaard, of bos, het is hier nog niet helemaal ingeburgerd. "In Nederland en Duitsland bijvoorbeeld, wordt daar steeds vaker voor gekozen. Wie begraven wordt in een bos, kiest ervoor om terug één te worden met de natuur, na zijn dood."





Het stukje groen achter de vijver wordt verder aangelegd als bos. Daar zal voor alle duidelijkheid niet begraven worden. "De groenzone is nu heel beperkt toegankelijk, en wordt enkel gebruikt door de buurtbewoners", zegt schepen Desloovere. "We willen die graag openstellen voor een ruim publiek, via de Paridaanstraat. "We zien dat de groene omgeving hier rond het gemeentepunt gretig wordt gebruikt door onze inwoners. Er is dus wel degelijk nood aan wat meer groen in onze gemeente. Het feit dat je naast de begraafplaats kan wandelen, spelen... zal de sfeer die er hangt aangenamer maken. Een bezoekje aan de begraafplaats hoeft niet enkel meer 'snel uit de auto, even bij het graf halt houden en terug weg' te zijn. In de groenzone kan je even tot rust komen."





Volgende week worden de eerste stappen gezet voor de realisatie van het park: er worden vrachtwagens grond aangevoerd om het terrein op te hogen. In het najaar wordt dan gestart met de grondwerken. Ten laatste in 2020 wordt gestart met de eigenlijke omgevingsaanleg. De eerste begravingen zijn voor 2021. Het is de bedoeling dat de begraafplaatsen in Zwevegem-Knokke en in het centrum na de ingebruikname van het Lettenhofpark zullen uitdoven.