Raphaël en Marie-Louise zijn een briljanten echtpaar 17 mei 2018

Onlangs konden Raphaël Algoet (93) en Marie-Louise Vanmeirhaeghe (85) hun briljanten huwelijksjubileum vieren. Ze waren op 17 april immers 65 jaar gehuwd. Beiden werkten tot aan hun brugpensioen bij de firma Koramic in Stasegem. Ze leerden elkaar kennen op een bal in Gijzelbrechtegem en geven toe dat het meteen liefde op het eerste gezicht was. Ze hebben drie kinderen: Rudy, Hilda en Annie. Er zijn vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De jubilarissen wonen in de Pontstraat in Heestert.





(GVZ)