Rand Grandvalbos populaire stek voor sluikstorters Joyce Mesdag

09 april 2019

13u48 0

Voor de tweede keer op korte tijd werd afval gedumpt aan de ingang van het Grandvalbos in Sint-Denijs. Dat laat de gemeente Zwevegem weten op haar facebookpagina. Twee weken geleden hadden wandelaars gedumpt afval opgemerkt. Dat afval was nog maar goed en wel opgeruimd, toen er vorige week opnieuw afval werd gedumpt. En het gaat niet om een verdwaald leeg blikje, tussen het gedumpt afval zitten onder meer matrassen en tuinstoelen. “Dit zorgt niet alleen voor ergernis bij heel wat mensen, het is ook nog eens duur. Het opruimen van het afval kost de gemeente 645 euro”, klinkt het bij de communicatiedienst. De gemeente roept op om sluikstort te melden via ikmeld@zwevegem.be met een omschrijving van de plaats. Een foto meesturen is altijd handig. Wie weet wie verantwoordelijk is voor het sluikstorten, mag dat ook laten weten.

Meer over Sint-Denijs

milieu

milieuvervuiling

afval