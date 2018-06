Radio Clash van onder het stof 16 juni 2018

Drie vrienden, Midas Vanhessche, Aaron Dekeuckelier en Edouard Schneider, blazen tijdens de Ommegangfeesten in Sint-Denijs dit weekend de plaatselijke radiozender 'Radio Clash', die vooral in de jaren '80 enorm populair was, nieuw leven in. In een pand op de Sint-Denijsplaats hebben ze, op vraag van het feestcomité, hun pop-upstudio opgetrokken en ze zullen er een heel weekend lang radio maken. "Er zullen enkele presentatoren van weleer terug plaatsnemen achter de microfoon", zegt Midas. "Er komen ook tal van dj's en muzikanten en artiesten langs waaronder Deejay Mr. T van Stubru, Jens Dendoncker en vele anderen. Toen we de eerste ideeën op papier zetten hadden we nooit verwacht dat het zo groots zou worden. De radio was immens populair destijds. Voor velen is dit een beetje nostalgie." (JME)