Punkband Definitivos op eerste editie van Rock@The Finish Joyce Mesdag

27 februari 2019

Komende zaterdag vindt de eerste editie van ‘Rock@The Finish’ plaats, in @ The Finish in de Otegemstraat in Zwevegem. Vier groepen uit de regio staan er op de planken. De aftrap wordt gegeven door From Wrong To Right, de band rond zanger-gitarist Tom Putman uit Moen, die al een eerste album uitbracht. Daarna is het de beurt aan de Kortrijkse punkhelden Definitivos die in Zwevegem het eerste optreden van hun verjaardagstournee geven. De groep bestaat 40 jaar -weliswaar met een onderbreking – en speelt bijna nog volledig in de originele bezetting. In augustus staan ze op het W-festival in Waregem met onder andere hun bekendste hits ‘ Courtrai Tonight ‘ en ‘ The Modern Dance‘ . Ook terug van even weggeweest is het Deerlijkse Highway Jack. Zij beklimmen voor het eerst sinds 2017 opnieuw een podium en stellen @The Finish hun nieuwe setlist voor. “Highway Jack won voor hun sabbatperiode talrijke rockrally’s en geniet een uitstekende live-reputatie”, zegt Geert Lasuy. Rock @ The Finish wordt afgesloten door Them Shenanigans. “Voor deze Zwevegemse coverband rond Jelle Dobbelaere is het hun eerste optreden en zij vergasten het publiek op bekende rockdeuntjes.” De aftrap wordt gegeven om 19.30 uur.