Prijsduiven ongedeerd, maar hond sterft in brand 02u35 3 Zwevegem Bij een kleine brand in de woning van Geert Maroy en Katrien Dewaegeneere, langs de Vierkeerstraat in Heestert, is gisternamiddag de hond van het gezin gestikt.

Het was de bewoner zelf die opmerkte dat er iets grondig mis was, toen hij iets na 16 uur thuiskwam.





De bescheiden brand situeerde zich in een papierbak in een kast. Omdat binnen alle deuren openstonden, kreeg de rook vrij spel. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar op dat moment had de rook zich al een weg gebaand door de hele woning.





De hond des huizes overleefde de rookintoxicatie niet, het beestje stikte. Een aantal (prijs)duiven van Geert Maroy die op de eerste verdieping van het alleenstaande huis stonden, bleven ongedeerd. Door de kleine brand is de villa voorlopig onbewoonbaar.





Het echtpaar Maroy bracht de afgelopen nacht door bij buren. Vandaar moet blijken welke voorlopige oplossing er voor het echtpaar kan gevonden worden.





(VHS)