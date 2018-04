Premie van 1 euro per kip 07 april 2018

Wie minstens twee en maximaal tien (levende) kippen aankoopt, krijgt nog tot 31 mei een tegemoetkoming van 1 euro per kip terugbetaald van de gemeente.





Met de tegemoetkoming wil ze mensen aanmoedigen kippen te houden thuis. Ze werkt daarvoor samen met Aveve Lateur in Zwevegem, om te kunnen garanderen dat alle kippen aan strenge voorschriften voldoen. Per kip betaal je dan 7,50 euro in plaats van 8,50 euro. Wie meer wil weten, kan contact opnemen met het loket Woon- en leefmilieu, dienst Milieu, tel. 056/76.55.80. (JME)