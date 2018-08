Politie vindt 88 xtc-pillen en 58 joints op festival Voltage 21 augustus 2018

De politie heeft afgelopen weekend heel wat drugs gevonden bij de bezoekers van het undergroundfestival Voltage op de terreinen van Transfo in Zwevegem. In totaal werden maar liefst 58 joints, 88 xtc-pillen, 109,9 gram cannabis, 10,8 gram speed, 21 eenheden GHB, MDMA en ketamine en 16 gram cocaïne in beslag genomen. De politie zette in samenwerking met de organisatie van het festival een politiedorp op en er werd een doorgedreven controle gehouden op het bezit en gebruik van drugs. De agenten werden bijgestaan door drughonden en agenten in burger op het festivalterrein en de camping. Alle bezoekers die drugs bij zich hadden, werden van het festivalterrein verwijderd. Zij kregen ook een boete die ter plaatse kon betaald worden. In totaal werd daarmee 18.300 euro opgehaald, waarvan 10.200 euro onmiddellijk werd betaald. Ondanks de grote drugsvangst verliep het festival, met 6.000 bezoekers, zonder veel problemen. (AHK)