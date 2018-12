Pizzeria Taliano zorgt voor nieuwe invulling leegstaand pand Eindelijk nieuwe toekomst voor voormalige slagerij Joyce Mesdag

04 december 2018

De voormalige slagerij Carl in de Kortrijkstraat heeft, na enkele jaren leegstand, eindelijk een nieuwe invulling. Jamal Qnioun (37) uit Kortrijk heeft er deze week Pizzeria Taliano geopend.

Jamal heeft zelf nog geen horeca-ervaring, maar zijn familie ‘ademt’ wel horeca. “Mijn broer is verantwoordelijk voor de keuken van de VUB in Brussel, mijn zus heeft een pizzeria in Aalst, en mijn andere zus is horeca-adviseur. Aan goede raad heb ik dus geen gebrek”, lacht Jamal. “Het was het enthousiasme van mijn zus over haar pizzeria dat me heeft aangezet om er zelf één te openen. Ik ben 7 jaar actief geweest als ambulancier. Telkens ik hier passeerde, viel dit pand me op. Logisch ook: het ligt in de bocht van een belangrijke invalsweg. Volgens mij is dit een ideale locatie, met alle nieuwkomers in en rond de Evolis-site vlakbij. Doordat de verkoper een stukje van de prijs heeft gedaan, heb ik het kunnen kopen.” Jamal werkt nu in het weekend bij Sioen Industries. “En ik ga dat blijven doen. Mijn broer komt hier bijspringen op de momenten dat ik moet werken.”

Jamal opende de pizzeria ‘op de groei’. “Ik heb nu 16 plaatsen voorzien voor wie wil blijven eten, maar als het meezit, kan ik altijd uitbreiden. Afhalen mag uiteraard ook, en we zorgen ook voor gratis levering.”

Jamal is vrij gekend in Kortrijk. Hij haalde onder meer onze krant toen hij eerst zou opkomen bij de partij Kortrijk Vooruit, maar even later alweer moest afhaken. Hij heeft het hart op de tong op Facebook, en dat werd hem niet altijd in dank afgenomen.

Het telefoonnummer van Pizzeria Talia is 056/20.10.11. De pizzeria is op maandag en dinsdag open van 16.30 uur tot 23 uur, op woensdag, donderdag en vrijdag van 11 uur tot 14 uur en van 16 uur tot 23 uur. Op zaterdag en zondag is Pizzeria Talia open van 11 uur tot 23 uur.