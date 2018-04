Pieter Aspe op boekvoorstelling Rut Vandenborre 25 april 2018

02u35 0 Zwevegem In de bibliotheek werd het boek voorgesteld over de pelgrimstocht van Ruth Vandenborre.

Zij trok te voet naar Compostela en zamelde zo bijna 15.000 euro in voor het goede doel. Ruth bundelde haar ervaringen in een lijvig boek van zo'n 300 bladzijdes. Op de boekvoorstelling was ook Pieter Aspe, peter van de tocht aanwezig. Tijdens het interview door cultuurschepen Johan Rollez hoorden we dat Ruth alweer droomt van een nieuwe onderneming. Nu zou ze graag een pelgrimstocht naar het Noorse Trondheim ondernemen. Het boek is te koop in de bibliotheek aan





25 euro.





(GVZ)