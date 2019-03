Personeel Bekaert maandag weer aan de slag, maar spontane acties op de werkvloer niet uitgesloten VHS/JME

31 maart 2019

15u38 1 Zwevegem Maandagmorgen gaat het personeel van Bekaert weer aan de slag, na de 24-urenstaking die vrijdagmorgen inging na de aankondiging van een zware herstructurering bij de staaldraadfabrikant. Zaterdag gingen ook al de weekendploegen weer aan de slag, zij het aan een gezapig tempo.

281 banen staan op de tocht bij Bekaert en die mededeling zorgde donderdag voor verslagenheid, woede en ontgoocheling bij de werknemers. De jobs gaan verloren in Zwevegem, Deerlijk en Ingelmunster, in Moen gaat zelfs een volledige vestiging (Dramix) dicht. “Zeker in Moen laaiden de emoties hoog op”, zegt Steven Van Eeckhoutte, provinciaal secretaris ABVV-Metaal West-Vlaanderen. “De frustraties zijn groot en de mensen moeten de gelegenheid krijgen om hun gevoelens te ventileren. Daarom zijn afgevaardigden van de verschillende vakbonden zaterdagvoormiddag naar Moen getrokken, om er te praten met de arbeiders. Nadien is weer gewerkt in Moen, net zoals in enkele afdelingen in Zwevegem waar ook zeven op zeven wordt gewerkt. Het spreekt echter vanzelf dat het tempo lager ligt dan voor de aankondiging. De mensen zijn niet meer gemotiveerd.”

Onderhandelingen

De vakbonden sluiten niet uit dat er in de komende dagen spontane acties ontstaan. “De actiebereidheid is in elk geval groot”, weet Steven Van Eeckhoutte. “Maar het lijkt ons beter dat het rustig blijft, minstens tot we donderdag voor de eerste keer met de directie rond de tafel zitten. Het zou jammer zijn om de onderhandelingen voor een goed sociaal plan te hypothekeren door spontane acties. Want dat is uiteindelijk onze bedoeling: voor zoveel mogelijk mensen een zo goed mogelijke uitstapregeling uit de brand slepen.”