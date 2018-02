Pelgrim Ruth pent avontuur neer in boek 13 februari 2018

02u52 0 Zwevegem Zes maanden na haar pelgrimsavontuur naar Santiago de Compostela heeft Ruth Vandenborre (50) haar positieve ervaringen neergepend in een boek.

"Donderdag krijg ik het eerste exemplaar in handen, dat wordt een spannend moment", verlangt Ruth. "'105 dagen pelgrimeren met Ruth' is een pelgrimsdagboek geworden. Het start met de voorbereidingen sinds 2012 en vertelt daarna de hele reis, dag per dag, van 1 mei tot en met 10 augustus 2017. Ik hield elke dag een blog bij, maar ik wou mijn ervaring vastleggen in een boek. Zo heb ik een tastbare herinnering vast. Mijn blog is bovendien erg emotioneel geladen en in een boek moet er ruimte voor verbeelding zijn voor de lezer." De pelgrimstocht van vorig jaar bracht bijna 15.000 euro op voor het goede doel. "Met het boek heb ik niet de intentie om geld in te zamelen, maar ik hoop wel dat alle gemaakte kosten terugbetaald worden. Tot eind februari kan iedereen een boek bestellen, maar ik hoop ook op een officiële voorstelling in de bibliotheek van Zwevegem." Het boek kost 25 euro, telt 300 bladzijden en is te bestellen via de Facebookpagina 'Ruth goes Compostela' of op 0498/10.08.69. (XCR)