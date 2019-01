Over en uit voor radioproject Gemini amper 9 maanden na start Joyce Mesdag

21 januari 2019

17u51 0

Radio Gemini, het gezamenlijke initiatief van Radio Wasabi FM en Radio Gemini, gooit na amper 9 maanden de handdoek in de ring. “Het bleek onmogelijk om het financiële plaatje rond te krijgen”, zegt Danny Decock van Wasabi. “In de jaren 80 vochten adverteerders voor een plekje op de vrije radio, nu moet je zelf zoeken naar adverteerders, en dat gaat écht niet gemakkelijk meer. Het geld komt steeds moeilijker binnen, terwijl de kosten steeds maar hoger worden. Voor onze twee zenders samen bedraagt de factuur van SABAM en de billijke vergoeding veel meer dan vroeger. Die is berekend op het aantal inwoners van Kortrijk en Zwevegem samen, terwijl onze luisteraars niet in die verhouding gestegen zijn. Onze collega’s van Gemini hebben de stekker eruit getrokken. Wij hadden het graag nog iets langer een kans gegeven, maar het heeft niet mogen zijn.” Wat met de radiofrequentie van Radio Gemini gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.