Ouders van verdronken Elie (15) dienen klacht in 31 mei 2018

De ouders van Elie Barboza (15), de jongen uit Sint-Denijs (Zwevegem) die in het zwembad van Zwevegem verdronk, dienen bij het parket klacht in tegen school De Hoge Kouter in Kortrijk en de gemeente Zwevegem.





Ze willen dat er onderzocht wordt wat er precies gebeurde toen Elie op 2 mei met de school tijdens de zwemles verdronk. "Is er adequaat gereageerd? Was er voldoende begeleiding? Zijn er vooraf voldoende voorzorgsmaatregelen genomen voor de autistische en epileptische jongen?", vraagt hun advocaat Jan Leysen zich af.





Elie bleef tijdens een vrij spelmoment roerloos op de bodem liggen. Toen een redder hem opmerkte, sprong hij het bad in, trok hem op het droge en startte de reanimatie. Twintig dagen later stierf de jongen toch. Het zwembad, de schooldirectie en de medische hulpdiensten brachten de politie niet op de hoogte van het voorval.





Ze zijn daar ook niet toe verplicht. Door de klacht zal nu wél een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval volgen. (LSI)