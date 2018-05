Oud-burgemeester stopt met politiek 23 mei 2018

CD&V Zwevegem heeft afgelopen weekend haar lijst voorgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op 2 plaatsen na zijn alle plaatsen ingevuld. Dat huidig provincieraadsvoorzitter Eliane Spincemaille de lijst zou trekken, werd vorig jaar al bekend gemaakt. Opvallend is onder meer dat voormalig burgemeester Claude Vanwelden geen kandidaat meer is. "De tijd is gekomen om plaats te maken voor verjonging en vernieuwing." Ook Sabine Poleyn stopt ermee. "Na een intensieve politieke carrière van 18 jaar als gemeenteraadslid en 10 jaar als Vlaams Parlementslid, wil ik nu meer tijd maken voor mijn gezin en werk. Met uitzondering van deze twee namen zijn de overige 11 CD&V-gemeenteraadsleden en 3 OCMW-raadsleden op de lijst terug te vinden. 9 van de 25 kandidaten nemen voor het eerst deel aan de verkiezingen. Felix De Clerck, actief in de kunstensector, zoon van gewezen CD&V-minister Stefaan De Clerck, duwt de lijst samen met advocaat Stefaan Bonte, echtgenoot van Sabine Poleyn. (JME)