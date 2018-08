Ortwin kampioen bij biljartclub Met Moed Vooruit 01 augustus 2018

Tijdens het jaarlijks clubfeest van biljartclub 'Met Moed Vooruit'huldigde men in lokaal Den Doorn de kampioenen van het afgelopen seizoen. Ortwin Malfait was de grote uitblinker en kon met vier trofeeën naar huis. Hij werd kampioen in het vrijspel en won de daaraan verbonden beker 'Ere-Schepen Ann Cosaert'. Noël Marischal en Etienne Vandenberghe werden twede en derde. Ook het onderdeel 'overband' (beker Guy Vanhoutteghem) won hij. Daar werden José Rollez en Etienne Vandenberghe tweede en derde. De kampioenstitel in het driebanden en de beker Dirk Desmet, was ook al voor Ortiwn, terwijl Noël Marischal tweede en Rudy Vandekerckhove derde werden. De beker Guy Vanhoutteghem, verbonden aan de eindejaarprijskamp, ging naar Johan Desmet. Ortwin, ten slotte, mocht ook nog de beker 'Ere-schepen Willy Bulcaen' meenemen naar huis.





(GVZ)