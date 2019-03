Organisatie Voltage Festival stelt affiche voor Joyce Mesdag

12 maart 2019

De organisatie van Voltage Festival, dat op zaterdag 10 en zondag 11 augustus plaatsvindt op de site van voormalige elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem, heeft de artiesten prijsgegeven die op de affiche prijken. Voltage festival, een festival voor alle fans van house-, techno- en acidmuziek, is al aan haar 5e editie toe. “Na vier daverende edities is Voltage Festival niet meer weg te denken uit de (inter)nationale elektronische underground scene”, zegt Mathilde Van Vaerenbergh, pr-verantwoordelijke. “In 2018 brak het festival alle records met maar liefst 53 artiesten op de affiche en 6000 bezoekers.”

De grootste naam op de affiche is Ben Klock. “Deze techno-goeroe is een van de meest gevraagde producers aller tijden. Zijn loeiharde technosound wordt ondersteund door de ruwe en harde stijl van Dax J. Meer techno tunes worden voorzien door Blawan. Op de line-up staan 8 live sets: onder meer van het Berlijnse duo FJAAK, het Engelse, vrouwelijke geweld Rebekah, het duo Cassegrain en de Italiaanse ambient-lover Luigi Tozzi.” De volledige affiche vind je op www.voltagefestival.com, waar je ook tickets kan kopen.