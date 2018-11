Optreden van band Galine in loods 'Hof Ten Roden Duifhuize' 17 november 2018

02u26 0 Zwevegem Aaron Deceukelier, Edouard Schneider en Midas Vanhessche, de breinen achter radio Clash afgelopen zomer, organiseren vandaag zaterdag een eerste optreden onder de noemer 'Surplace'.

Zo'n drie keer per jaar willen de drie een optreden organiseren op een bijzondere plek in Sint-Denijs. "Op die manier willen we een opkomende artiest of band een kans geven, maar ook de mensen uit de buurt de leuke plekken in Sint-Denijs tonen die ze misschien nog niet kennen." Deze eerste editie zal doorgaan in de loods van 'Hof Ten Roden duifhuize', de schuur van Hoeveslagerij Willem en Camping zennijs. Galine is de eerste artiest op de planken. De volledige opbrengst gaat in het kader van Music for Life naar Te Gek?! , het project rond geestelijke gezondheid. Tickets voor het evenement zijn te verkrijgen via de website: www.dirtyjessica.be. (JME)