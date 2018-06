Onderbreking fietspad wordt opgelost 06 juni 2018

De provincieraad heeft de opdracht goedgekeurd voor de realisatie van de missing link, een fietspad met aansluiting op de paden in het Leanderhof, op het Guldensporenpad tussen Deerlijkstraat en Otegemstraat in Zwevegem.





Dat laat provincieraadsvoorzitter Eliane Spincemaille weten.





"De kosten voor het realiseren van deze missing link op de fietssnelweg worden geraamd op 355. 900 euro, en dat bedrag zal voor twee derde betaald worden door de provincie en een derde door de gemeente." Er komt een fietspad van drie meter breed in asfalt met verlichting. Er is een haag voorzien tussen het fietspad en de kant van het bedrijf Bekaert. De werken zouden in het voorjaar van 2019 klaar zijn. (JME)