Nummers vier en vijf bekend bij sp.a 02 februari 2018

De Zwevegemse sp.a heeft plaatsen vier en vijf voor de verkiezingen bekendgemaakt. Vier is voor Vico Duprez uit Moen, secretaris van de lokale afdeling. Vijf is voor nieuwkomer Mieke Eggermont uit Heestert.





Zij werkt bij ABVV. Ze kwam vroeger al op in Avelgem, toen ze daar woonde. Eerder was al geweten dat schepen Marc Desloovere lijsttrekker wordt, nieuwkomer Ann-Charlotte Creton op plaats twee prijkt, lokaal voorzitter Freddy Van Herpe op plaats drie staat en dat schepen Marc Claeys de lijst zal duwen. (JME)