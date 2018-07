Nieuwe wagens en kledij voor Rode Kruis 24 juli 2018

02u34 0

De Zwevegemse Rode Kruisafdeling kon twee nieuwe wagens in gebruik nemen, een materiaalwagen en een personeelswagen.





"Het is enerzijds een motivatie naar de vrijwilligers toe, en anderzijds is het een meerwaarde voor de zorgverstrekking en past het vooral in de manier van werken naar de toekomst toe", aldus verantwoordelijke Tom Vancauwenberghe. Beide voertuigen kunnen ingezet worden voor dringende hulpverlening of bij medische rampenplanning. Naast de nieuwe wagens, kregen de mensen van de hulpdienst ook nieuwe interventiekledij. Leen Maelfait, verantwoordelijke hulpdienst: "Met een deel van de opbrengst van de stickerverkoop, konden we onze 17 actieve vrijwilligers van een nieuw werkpak voorzien. Vanaf nu zijn ze nog beter beschermd tegen de meest voorkomende risico's."





(GVZ)