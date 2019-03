Nieuwe ontslagronde hakt er zwaar in: “Wij vrezen voor het einde van de complete tewerkstelling bij Bekaert in Zwevegem” Hans Verbeke

28 maart 2019

13u38 10 Zwevegem Niet het nieuws van de herstructurering bij staaldraadproducent Bekaert is bij het personeel als een verrassing gekomen maar wel de zware ontslagcijfers die daarmee gepaard gaan. “De gewone werknemer is de dupe van het feit dat de directie de winstcijfers op een aanvaardbaar peil wil houden”, zegt werknemer Freddy Mahieu (45). “Op termijn betekent dit allicht de totale teloorgang van Bekaert in Zwevegem.”

Onbegrip, woede, ontgoocheling. Honderden werknemers van Bekaert in onze regio stapten donderdagmorgen ongewild in een emotionele rollercoaster. Op de speciale ondernemingsraad werd een zware herstructurering aangekondigd. De vestiging in Moen (70 werknemers) gaat dicht. In het Bekaert Technology Center in Deerlijk verliezen 106 mensen hun job. Op verschillende andere plaatsen sneuvelen nog eens 105 jobs, waarvan 61 in Ingelmunster. Alles samengeteld: een sociaal bloedbad voor 281 mensen.

Botte bijl bovengehaald om rendement voor aandeelhouders veilig te stellen

Dat in Moen de complete Dramix-afdeling dichtgaat, is al een bom ingeslagen. Verschillende werknemers konden het emotioneel niet aan om zelf achter het stuur te kruipen om naar het BTC in Deerlijk te rijden, waar iedereen werd verwacht voor een woordje uitleg. Bekaert vorderde prompt taxi’s op. “Je zou voor minder in shock zijn”, zegt Freddy Mahieu. De 45-jarige Zwevegemnaar is al 26 jaar in dienst bij Bekaert en was 17 jaar vrijgesteld vakbondsman. Vandaag werkt hij in de afdeling zachte draad. “Mijn job is niet direct bedreigd maar eigenlijk is elke werknemer vandaag het slachtoffer”, vertelt hij. “Eerlijk: wij vrezen voor de complete tewerkstelling van Bekaert in Zwevegem. “Dit is niet de eerste herstructurering en aan alles voel je dat het ook niet de laatste wordt. Het was al een tijdje onrustig. Het bedrijf maakt nog altijd een mooie winst. Maar omdat die nu wat afneemt, haalt men onmiddellijk de botte bijl boven. Om competitief te blijven, klinkt het, maar iedereen weet dat het vooral ook de bedoeling is om het rendement voor de aandeelhouders veilig te stellen. De gewone werknemer betaalt vandaag het gelag.”

Onbegrijpelijke keuzes

Mahieu neemt geen blad voor de mond. “De directie besliste recent om de organisatie te herschikken naar een structuur die ongeveer vijftien jaar geleden afgezworen werd omdat ze de competitiviteit in het gedrang bracht. Begrijpe wie kan. Het gevolg van die beslissing is dat er straks een aantal extra CEO’s worden aangesteld, mensen die ongetwijfeld bijzonder goed zullen betaald worden voor hun inspanningen. Dat is zuur, als je weet dat straks 281 mensen hun job verliezen.”

Vorige week pas vast contract getekend

Merkwaardig: Bekaert heeft de jongste maanden zwaar ingezet op het aantrekken van nieuwe medewerkers. “Amper een half jaar geleden werden we gestimuleerd om van die wervingscampagne een succes te maken”, zegt Freddy Mahieu. “Mensen rijden rond met stickers op hun wagen om de zoektocht naar nieuwe mensen te helpen uitdragen. Maar vandaag krijgen ze een dreun van jewelste op een presenteerblaadje.” Bij de getroffen werknemers zijn ook mensen die nog maar net in dienst zijn bij Bekaert. “Een half jaar”, zegt één van hen. De man blijft liever anoniem. “Vorige week heb ik samen met een aantal andere collega’s mijn vast contract getekend. Dat is niks waard, zo blijkt nu. Het gaat er bij mij niet in: blijven aanwerven op een moment dat je weet wat er zit aan te komen. Want vertel me niet dat dit zomaar uit de lucht komt vallen, hé. We zijn ontgoocheld. Ik kreeg een flyer in m’n brievenbus waarin te lezen stond dat ze bij Bekaert vers bloed zochten. Blij als een kind mocht ik hier beginnen, bij een bedrijf met naam en faam dat bovendien geen slechte betaler is. En nu is er alleen maar ontnuchtering.”

Niet duidelijk of er acties komen

Vakbondsman Karel Hoorebeke van LBC-NVK bevestigt de reputatie van Bekaert als werkgever die goed verloont. “Bekaert stond in de wijde regio lang bekend als een sociale werkgever die begaan was met de werknemers. Maar het bedrijf is een multinational geworden met 30.000 medewerkers, waarvan vandaag slechts 1.900 in België. Met een Britse CEO is ook de leiding van de groep in buitenlandse handen. Bekaert is een koud bedrijf geworden en dat wordt vandaag nog maar eens bewezen.” Hoorebeke begrijpt de woede van de werknemers. “De herstructurering wordt als onvermijdelijk gepresenteerd omwille van de loonkost. Maar wat niet gezegd wordt, is dat Bekaert een jaar of vijf veel geld heeft gepompt in de overname van het Britse bedrijf Bridon dat het sinds dag één allesbehalve schitterend doet. Die overname is Bekaert al zuur opgebroken en heeft ongetwijfeld een invloed op de besparingsplannen die vandaag bekendgemaakt werden.” Of er straks actie zal gevoerd worden door vakbonden en personeel, is nog niet duidelijk. “We zitten daarover zo snel mogelijk rond de tafel”, besluit Hoorebeke.