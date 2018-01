Nieuw zwembad krijgt naam FIT. 02u47 0

FIT. (lees: fitpunt, nvdr.) is de naam van het nieuwe zwembad in Zwevegem.





De naam die werd gekozen uit zo'n vijftig voorstellen van inwoners, werd bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking, afgelopen zondagmiddag in het gemeentelijk tenniscentrum. De naam is bedacht door Mieke Depoortere, het hoofd van de dienst sport. Het nieuwe zwembad opent in juni op de site van hoeve Clarysse in de Bekaertstraat. Het wordt een bad van 25 op 25 meter, tot 3 meter diep. Het krijgt tien zwembanen en een beweegbare bodem. Er is naast een kinderbad en recreatief bad met lagune ook plaats voor een fitnesszaal en een cafetaria met terras en ligweide. Het wordt door private partner S&R gebouwd en kost 13 miljoen euro. (LPS)