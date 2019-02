Nieuw plafond voor ‘t Winckeling Joyce Mesdag

26 februari 2019

Het gemeentebestuur investeert 36.093 euro voor het vervangen van het plafond in gemeenteschool ’t Winckeling in Zwevegem. Het plafond is daar dringend aan vervanging toe. De voorbije jaren sijpelde er bij regenval water door het dak op het plafond. De dakwerken zijn intussen afgerond, en nu kan ook het plafond vervangen worden. Oorspronkelijk had het oudercomité van de gemeenteschool voorgesteld het plafond zelf uit te breken, maar aangezien die afbraakwerken ingrijpender zijn dan eerst gedacht, worden die afbraakwerken toch opgenomen in de opdracht. Dat maakt dat de totale kostprijs op 36.000 komt in plaats van de 25.000 euro die eerder al was voorzien.