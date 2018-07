Nieuw gebakhuis opent dit weekend de deuren 05 juli 2018

Loes Coessens (28) en Renaud Vandeburie (28) openen dit weekend koffie- en gebakhuis Knus in de Otegemstraat in Zwevegem. Loes is al drie jaar actief als traiteur voor zoetigheden. "Ik heb interieurvormgeving gestudeerd", vertelt ze. "Maar dat bleek toch niet zo mijn ding te zijn, nadat ik even in de sector heb gewerkt. Bakken is dan weer wel echt iets voor mij. Ik heb daarom de nodige opleidingen gevolgd, en heb een tijdje bij een bakker gewerkt, en ben gelijktijdig met een traiteurszaak voor desserts begonnen in bijberoep. Een eigen tearoom is altijd al mijn droom geweest, en nu is het eindelijk zover. In Knus kan je genieten van koffie, thee, pannenkoeken, wafels, ijs, en vooral: lekkere ontbijten." (JME)