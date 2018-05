Natuurpunt wil voetweg weer open 07 mei 2018

Natuurpunt Zwevegem heeft zaterdagmorgen actie gevoerd aan Hoeve Roden Duifhuize in de Moenstraat. "We willen dat voetweg 'Moenseweg' tussen de hoeve en de Bouvriestraat in Sint-Denijs tegen het einde van de legislatuur weer toegankelijk is voor iedereen. Door privébelangen raakte de voetweg in onbruik, waardoor fietsers en wandelaars een omweg moeten maken langs de gevaarlijke Moenstraat. De voetweg is nu nog altijd niet toegankelijk ondanks de beloften van de gemeente. Sinds het begin van de legislatuur werd alleen de Heynholwegel aangepakt. Nochtans beloofde de stad jaarlijks een voetweg op te waarderen en vijftigduizend euro per voetweg te investeren. Er is een gemeentelijke werkgroep Trage Wegen, maar die heeft nog niets opgeleverd", zegt voorzitter van Natuurpunt Eddy Loosveldt. (XCR)