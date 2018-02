Natuurpunt reikt Steenuil-award uit 23 februari 2018

02u27 0

Tijdens het jaarlijks ledenfeest van Natuurpunt Zwevegem werd hulde gebracht aan Eddy Loosveldt. Na 23 jaar heeft hij het voorzitterschap door aan Bavo De Clercq.





Ook werd de Steenuil-award uitgereikt. Deze ging naar Carine Veys. Zij is al 10 jaar actief in de beheersploeg die zo'n 20 keer per jaar actief bezig is met het onderhouden van de 28 hectare natuurgebieden die Natuurpunt Zwevegem in beheer heeft.





(GVZ)