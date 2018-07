Natasha geeft tips over gezond leven in 'Shine' 04 juli 2018

02u34 0 Zwevegem Natasha Dewulf (32) uit Zwevegem heeft met 'Shine' haar eerste boek uit, een boek waarin ze haar lezer helpt om gezonde keuzes te maken.

"Ik ben zelf niet de voorbeeldigste leerling als het op gezond leven aankomt", zegt Natasha, die Toegepaste Psychologie studeerde. "Ik sport niet zo graag, en ik hou van lekkere dingen die niet altijd even goed voor me zijn. Het is niet gemakkelijk om elke dag gezonde keuzes te maken, maar door een aantal zaken anders te organiseren, gaat dat al een stuk gemakkelijker. Ik geef al een aantal jaar coachingsessies en workshops over hoe je dat het beste aanpakt, en nu heb ik die tips ook in een boek gegoten." De gezonde keuzes die Natasha in haar boek behandelt, gaan niet enkel over lekker eten, maar ook over sporten, tijd nemen voor jezelf, voldoende nachtrust inplannen ... "Je keuken reorganiseren is bijvoorbeeld een eerste stap. De ongezonde dingen zet je het best niet in het zicht, bijvoorbeeld. Als je pasta kookt, kook er dan wat extra, zodat je sneller een pastaslaatje kan maken de dag erna. Bepaal op voorhand wat je wil kopen als je op boodschappen vertrekt. In het boek help ik de lezer ook bepalen welke producten goed en minder goed voor ons zijn. Daarnaast geef ik ook tips hoe je door een drukke periode heen komt, waarin alles tegelijk op je lijkt af te komen, enzovoort."





Het boek is uitgegeven via Bibliodroom, kost 19,95 euro, en is te koop in de boekhandel en via Bol.com. Natasha weet nu al dat het niet haar laatste boek wordt. "Ik ben zwanger en krijg nu al leuke ingevingen voor een boek over de uitdagingen van het moederschap." (JME)