Na vijf jaar weer bakker in Sint-Denijs DOCHTER MARIE-CHARLOTTE (19) BAAT NIEUWE WINKEL CHRIS OTTEVAERE UIT JOYCE MESDAG

16 juni 2018

02u47 0 Zwevegem Na vijf jaar ontbering krijgt Sint-Denijs weer een eigen bakker. Redder in nood is de Moense bakker Chris Ottevaere, die er een vestiging opent. Zijn oudste dochter Marie-Charlotte (19) zal er brood en patisserie verkopen die in de bakkerij in Moen wordt gebakken.

Drie jaar geleden plaatsten Chris Ottevaere en Isabelle Stragier een broodautomaat in Sint-Denijs. Ze wilden op die manier de inwoners, die het zonder bakker moesten stellen, toch wat 'depanneren'. "Die automaat heeft eigenlijk vanaf dag één succes gekend", zegt Chris. "Twee keer per dag vullen we die, en die raakt vlotjes leeg. We merken bovendien dat we, sinds die automaat er staat, méér klanten uit Sint-Denijs tot in onze winkel lokken. Ze zijn blij met het basisaanbod, maar erg veel keuze heb je niet bij een automaat, verzuchten ze weleens."





Maar niet alleen de verzuchtingen van de klanten werkten inspirerend voor de Ottevaeres. Ook de burgervader zelve heeft een flink aandeel gehad in de beslissing van de familie Ottevaere om een vestiging te openen in Sint-Denijs. "Die is ons eigenlijk jarenlang blijven aansporen om een échte bakkerij te openen", lacht Chris. "Ik heb inderdaad fel aan de kar getrokken", bevestigt burgemeester Marc Doutreluingne. "Dat Sint-Denijs geen eigen bakker meer had, was toch wel een grote tekortkoming. Zo'n broodautomaat was goed als voorlopige oplossing, maar een bakkerij is toch wel een basisbehoefte van een gemeente, naast een beenhouwer." De oudste dochter van Chris en Isabelle studeert dit jaar af aan de hotelschool Ter Duinen. "Ze heeft al enkele vakantiejobs gedaan in de horeca, en voelt dat dat toch niet 100% haar ding is", zegt Chris. "Bij ons in de bakkerij helpen, dat deed ze wél altijd graag. Toen ik haar eens liet vallen dat de burgemeester al een tijdje aan mijn mouw trok met de vraag een bakkerij te openen in Sint-Denijs, was ze eigenlijk meteen erg enthousiast."





Mooie kans

Chris zal extra brood, pistolets en patisserie bakken in de bakkerij in Moen. Die worden elke morgen overgebracht naar het pand op de Sint-Denijsplaats, dat nu volop wordt verbouwd tot winkelruimte. "Marie-Charlotte is met haar 19 jaar nog heel erg jong. We hopen dan ook dat de mensen haar wat tijd gunnen en haar een kans geven om te groeien. Zelf zijn we enorm fier op haar, dat ze dit aandurft. We hebben haar al verwittigd. Het wordt echt hard werken, niet alleen in de week maar ook tijdens het weekend, ook wanneer leeftijdsgenoten misschien leukere dingen doen dan werken."





"Het schrikt me niet af", zegt Marie-Charlotte. "Ik heb thuis gezien wat werken is en vind dit een mooie kans. Ik heb niet veel ervaring, en toch mag ik een eigen winkel uitbaten. Ik heb wel wat schrik voor het onbekende, maar ik ga mijn best doen om er iets van te maken." Aimé Ottevaere startte bakkerij Ottevaere 138 jaar geleden op. Na Marcel, Willy en Chris is de bakkerij met Marie-Charlotte aan een vijfde generatie toe.