Na jaren talmen eindelijk restauratie voor Sint-Pietersbrug Peter Lanssens

21 februari 2019

13u37 0 Zwevegem Het beschermde ophaalbrugje Sint-Pieters, gelegen aan een oude arm van het kanaal Bossuit-Kortrijk in Moen, krijgt na jaren dan toch een restauratie.

Omdat de kostprijs hoger lag dan eerst geschat, moest De Vlaamse Waterweg de budgetten herzien, wat een jarenlange lijdensweg was. Er is nu een doorbraak. De werken zijn toegewezen aan de firma Dugardein – De Sutter voor een bedrag van 591.704 euro. Onroerend Erfgoed komt met subsidies over de brug. De restauratie, hoognodig omdat het brugje in een erg slechte staat is, start in het voorjaar en is tegen eind 2019 af. Het brugje dateert van het laatste kwart van de negentiende eeuw en is een beschermd monument. Het is een zeldzaam voorbeeld van een ijzeren hefbrug met open vakwerkconstructie, die ooit manueel werd bediend. De kabel, die van het tegengewicht naar de pijler liep, werd draaiend nader toegehaald waardoor de brug de hoogte inging. Het merkteken in het landschap, jaren geleden door het Willemsfonds verkozen tot mooiste plekje van Zwevegem, wordt nu eindelijk in ere hersteld.