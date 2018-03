N512 dicht voor verkeer 06 maart 2018

Er starten deze week in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen onderhoudswerken op de Lefebvrelaan en Jacquetbosstraat (N512) in Spiere. De betonplaten worden opgebroken en vervangen door een nieuwe toplaag in asfalt. De N512 is tot eind april dicht voor doorgaand verkeer. Aangezien het om een vrij drukke gewestweg gaat, wordt er verkeershinder verwacht en moet er omgereden worden. De omleiding in beide richtingen gaat via de Doornikserijksweg (N50) en de Graaf d'Hust-, Kazerne-, Kooigemse-, Kaveie-, Jolain-, Helkijn- en Stationsstraat en Doornikseweg (N353). Zwaar verkeer wordt via de N50 omgeleid naar de oprit van de E17, om vervolgens de afrit Kortrijk-Oost te nemen en via de N8 en N391 verder te rijden. (LPS)